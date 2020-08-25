أنت فريد من نوعك.. صامويل إيتو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

أثار السقوط المدوى لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غضب ليونيل ميسي ، وهو ما جعله قريبا من مغادرة البلوجرانا.









وعلق الكاميروني صامويل ايتو لاعب برشلونة الإسباني السابق على خبر رحيل البرغوث ونشر صورة له مع ميسي عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "انت فريد من نوعك".









كانت تقارير قد أشارت مؤخرا إلى أن ميسي أخبر رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، بأنه لا ينوي الاستمرار مع الفريق.









وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، اليوم، الثلاثاء، أن ميسي اتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله مع برشلونة، وسوف يعلن عن ذلك قريبا.











