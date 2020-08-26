سندريلا..جيهان خليل تخطف الأنظار بفستان أبيض ووردة

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت جيهان خليل في الصوره بفستان أبيض أنيق ومجموعة من الورد في يدها.







و حازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها و جاءت كالتالي :

- شكلك زي سندريلا بجد

- وشك طفولي و قمر

- سندريلا التانيه

-صباح الورد





يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.





وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.