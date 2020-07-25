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فن

بفستان أصفر.. جيهان خليل بإطلالة أنثوية تسحر متابعيها على انستجرام

السبت 25/يوليه/2020 - 05:16 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت جيهان خليل، بإطلالة كلاسيكية، ترتدى فستان باللون الاصفر، وماكياج هادئ يبرز جمالها، ورفعت شعرها الأسود للخلف"


يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.


المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.


كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​


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