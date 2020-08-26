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أخبار العالم

إطلاق نار كثيف على مظاهرات طرابلس.. وغضب ضد الوفاق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:50 م
مظاهرات طرابلس بليبيا
مظاهرات طرابلس بليبيا ضد الوفاق
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محمد علي
ذكرت وسائل إعلام ليبية أنه جرى قبل قليل إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس والشوارع المحاذية بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة، وذلك وسط استمرار الغضب الشعبي في العاصمة الليبية ، واتساع التظاهرات ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج احتجاجًا على تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية.

وخرجت مظاهرات جديدة في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس تدعو إلى إسقاط حكومة الوفاق وإطلاق سراح المختطفين، وتضامنًا مع متظاهري العاصمة، شهدت مدينة أوباري جنوب ليبيا احتجاجات أيضًا.

سارع المجلس الرئاسي للوفاق إلى إعلان فرض حظر التجول الكامل، لــ 24 ساعة، لمدة 4 أيام بحجة "مواجهة كورونا".

وأعلن في بيان ، فرض حظر التجول الكامل لأربعة أيام اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء لـ"مكافحة الفيروس المستجد"، يتم خلاله إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها.
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