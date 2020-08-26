مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية: أبناء الأزهر سيردون على من يهاجم مناهجهم

جاء ذلك خلال استقبال النائب محمد أبو العينين لأوائل الثانوية الأزهرية بمقر شركة كليوباترا العقارية، في احتفال خاص لتكريمهم تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف والنائب محمد أبو العينين، بحضور النائب محمد أبو العينين، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات، المشرف على المركز الإعلامي للأزهر الشريف، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات صدى البلد.

وأثنى «عزت»، على جهود النائب محمد أبو العينين وسمية أبو العينين، في دعم المؤسسات الدينية، على مدار أكثر من 40 عاما، قائلًا: «ما في أمر يخص الأزهر أو الأوقاف، إلا وسارع إلى تقديم عمل الخير».

وجاءت قائمة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كالآتي:





العلمي

الأول: أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠,٠٠٪.





الأول مكرر: علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠,٠٠٪.





الأول مكرر: ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠,٠٠٪.





الرابع: أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبد القادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: نهال ناصر علي سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩,٨٥٪.





التاسع: أحمد خالد جوده مجاهد، الشرقية، الصورة، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: أروى محمد أحمد محمود علي، البحيرة، فتيات إيتاى البارود، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: إيلاف محمد توفيق محمد، القاهرة، فتيات ١٥ مايو النموذجي، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: إيمان أبوزيد السيد أبوزيد الرفاعي، كفر الشيخ، فتيات مصطفى طلخان (مسير)، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: تقى سعد عبدالعزيز سعد بكر، كفر الشيخ، فتيات منشأة عباس (محمد مبارك)، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: رحمة محمد السيد عمر السقا، كفر الشيخ، فتيات محلة أبوعلي، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن السيد، القاهرة، طلائع الأزهر الخاص - جسر السويس، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، الدقهلية، قرقيرة، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان، الشرقية، فتيات كفر صقر، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: مريم محفوظ محمد المزين، الغربية، فتيات قرانشو، ٩٩,٦٩٪.









الأدبي:

الأول: أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، المنوفية، فتيات فيشا الكبرى، ٩٩,٢١٪.





الثاني: أسماء عبدالله محمد عبدالله، الدقهلية، فتيات كفر المقدام، ٩٨,٨٩٪.





الثالث: عائشة ياسر أحمد أحمد الفقي، الغربية، فتيات طنطا، ٩٨,٧٣٪.





الثالث مكرر: علي علي علي علي دوالي، الغربية، الحاج عبدالسلام النقيب بمحلة حسن، ٩٨,٧٣٪.





الخامس: هاجر ماهر عبد القادر أرز، الغربية، فتيات صفط التراب، ٩٨,٥٧٪.





السادس: إسراء جاب الله حمد الله إبراهيم سيف الدين، الغربية، فتيات سنباط، ٩٨,٤١٪.





السادس مكرر: منة الله حسين أحمد السيد عيد، الغربية، فتيات كفر الشرفا الشرقي، ٩٨,٤١٪.





الثامن: أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبو خرص، ٩٨,٢٥٪.





التاسع: فداء رضا السيد أحمد، الدقهلية، فتيات ميت النحال، ٩٨,١٠٪.





العاشر: أروى محمد حلمي محمد، الشرقية، فتيات كوم حلين، ٩٧,٩٤٪.





العاشر مكرر: آلاء السيد جمال عيد مرسي، الشرقية، فتيات الحجازية، ٩٧,٩٤٪.





العاشر مكرر: أيمن شعبان عبد الحميد مصطفى، الغربية، المعتمدية، ٩٧,٩٤٪.





العاشر مكرر: نيرة صلاح الدين هاشم محمد، القاهرة، فتيات مصر الجديدة النموذجي، ٩٧,٩٤٪.





كفيف:

الأول: رحاب خالد عثمان عباس، الأول، أسيوط، فتيات منفلوط، ٩٥,٠٨٪.





الثاني: زينب حربي محمد شحاتة، سوهاج، فتيات مشطا، ٩٤,٢٩٪.





الثالث: محمد محمود محمد عبدالله غنيم، كفر الشيخ، الحامول، ٩٣,٦٥٪.





الرابع: علي ياسر عبدالباري علي حمادة، الإسكندرية، معهد الإسكندرية، ٩٣,٠٢٪.





الخامس: أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، الدقهلية، الكفر الجديد، ٩١,٢٧٪.





العلوم الإسلامية:

الأول: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٩١٪.





الثاني: محمود إسماعيل أمين صديق، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.





الثاني مكرر: منصور نبيل محمد محمد الخراشي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.





الرابع: علاء عصام إبراهيم محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٠١٪.





الخامس: خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.





الخامس مكرر: رجب حمدي محمد قاسم الطاهر، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.





الخامس مكرر: عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.





الخامس مكرر: محمد علاءالدين عبدالمجيد عبدالمجيد سرور، الخامس مكرر، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.