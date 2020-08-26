10 آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل طالب.. أبو العينين يكرم 44 طالبًا من أوائل الثانوية الأزهرية

وجاءت قائمة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كالآتي:





العلمي

الأول: أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠,٠٠٪.





الأول مكرر: علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠,٠٠٪.





الأول مكرر: ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠,٠٠٪.





الرابع: أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبد القادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩,٨٥٪.





الرابع مكرر: نهال ناصر علي سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩,٨٥٪.





التاسع: أحمد خالد جوده مجاهد، الشرقية، الصورة، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: أروى محمد أحمد محمود علي، البحيرة، فتيات إيتاى البارود، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: إيلاف محمد توفيق محمد، القاهرة، فتيات ١٥ مايو النموذجي، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: إيمان أبوزيد السيد أبوزيد الرفاعي، كفر الشيخ، فتيات مصطفى طلخان (مسير)، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: تقى سعد عبدالعزيز سعد بكر، كفر الشيخ، فتيات منشأة عباس (محمد مبارك)، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: رحمة محمد السيد عمر السقا، كفر الشيخ، فتيات محلة أبوعلي، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن السيد، القاهرة، طلائع الأزهر الخاص - جسر السويس، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، الدقهلية، قرقيرة، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان، الشرقية، فتيات كفر صقر، ٩٩,٦٩٪.





التاسع مكرر: مريم محفوظ محمد المزين، الغربية، فتيات قرانشو، ٩٩,٦٩٪.









الأدبي:

الأول: أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، المنوفية، فتيات فيشا الكبرى، ٩٩,٢١٪.





الثاني: أسماء عبدالله محمد عبدالله، الدقهلية، فتيات كفر المقدام، ٩٨,٨٩٪.





الثالث: عائشة ياسر أحمد أحمد الفقي، الغربية، فتيات طنطا، ٩٨,٧٣٪.





الثالث مكرر: علي علي علي علي دوالي، الغربية، الحاج عبدالسلام النقيب بمحلة حسن، ٩٨,٧٣٪.





الخامس: هاجر ماهر عبد القادر أرز، الغربية، فتيات صفط التراب، ٩٨,٥٧٪.





السادس: إسراء جاب الله حمد الله إبراهيم سيف الدين، الغربية، فتيات سنباط، ٩٨,٤١٪.





السادس مكرر: منة الله حسين أحمد السيد عيد، الغربية، فتيات كفر الشرفا الشرقي، ٩٨,٤١٪.





الثامن: أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبو خرص، ٩٨,٢٥٪.





التاسع: فداء رضا السيد أحمد، الدقهلية، فتيات ميت النحال، ٩٨,١٠٪.





العاشر: أروى محمد حلمي محمد، الشرقية، فتيات كوم حلين، ٩٧,٩٤٪.





العاشر مكرر: آلاء السيد جمال عيد مرسي، الشرقية، فتيات الحجازية، ٩٧,٩٤٪.





العاشر مكرر: أيمن شعبان عبد الحميد مصطفى، الغربية، المعتمدية، ٩٧,٩٤٪.





العاشر مكرر: نيرة صلاح الدين هاشم محمد، القاهرة، فتيات مصر الجديدة النموذجي، ٩٧,٩٤٪.





كفيف:

الأول: رحاب خالد عثمان عباس، الأول، أسيوط، فتيات منفلوط، ٩٥,٠٨٪.





الثاني: زينب حربي محمد شحاتة، سوهاج، فتيات مشطا، ٩٤,٢٩٪.





الثالث: محمد محمود محمد عبدالله غنيم، كفر الشيخ، الحامول، ٩٣,٦٥٪.





الرابع: علي ياسر عبدالباري علي حمادة، الإسكندرية، معهد الإسكندرية، ٩٣,٠٢٪.





الخامس: أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، الدقهلية، الكفر الجديد، ٩١,٢٧٪.





العلوم الإسلامية:

الأول: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٩١٪.





الثاني: محمود إسماعيل أمين صديق، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.





الثاني مكرر: منصور نبيل محمد محمد الخراشي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,١٦٪.





الرابع: علاء عصام إبراهيم محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧,٠١٪.





الخامس: خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.





الخامس مكرر: رجب حمدي محمد قاسم الطاهر، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.





الخامس مكرر: عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.





الخامس مكرر: محمد علاءالدين عبدالمجيد عبدالمجيد سرور، الخامس مكرر، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦,٥٧٪.