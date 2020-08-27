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أخبار العالم

بإجمالي 109039 إصابة و877 وفاة.. كورونا يغزو إسرائيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:18 م
سمر صالح
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1937 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 109039 شخصا مصابا منذ بداية الوباء، فيما وصلت الوفيات بلغت 877 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 33382 فحصا أمس الأربعاء.

ويوجد في إسرائيل 21145 حالة نشطة، من بينهم 428 مريضا في حالة خطيرة من بينهم 124 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي.

ومن جهته حذر وزير الصحة، يولي إدلشتاين ومنسق مكافحة كورونا، روني جامزو، من زيادة أخرى في حالات الإصابة خلال رأس السنة اليهودية الوشيكة.

واضاف إدلشتاين إن وزارته تبذل قصارى جهدها لاتخاذ "قرارات مهنية مع مراعاة احتياجات الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي"، محذرا المواطنين من عدم التجمع في الأعياد تلافيا لانتشار الوباء من جديد.
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