AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:30 م
تقشير البشرة
تقشير البشرة
Advertisements
رشا عوني
العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي يجب على كل فتاة الاهتمام بها للحصول على وجه مشرق وللتخلص من عيوب البشرة ، خاصة الذين يعانون من الإسمرار و حبوب الشباب والمسام الواسعة . 

ومن أهم طرق العناية بالبشرة هو تقشير البشرة ، فهي خطوة أساسية تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت ، و تزيل الدهون و الأوساخ المتراكمة على الجلد، وتجدد الخلايا . 

وعلى حسب نوع بشرتك يمكنك القيام بالتقشير ، حيث أن الإفراط فيه مضر بالجلد ، لذا عليكي الاعتدال في تقشير بشرتك حسب نوعها ، ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بعدد مرات التقشير حسب نوع كل بشرة ، وهي : 

1- إذا كانت بشرتك دهنية فيفضل تقشيرها من مرتين إلى 3 أسبوعيا

2- إذا كانت بشرتك جافة ، فيفضل تقشيرها مرة واحدة بالأسبوع 

3- إذا كانت بشرتك مختلطة فيكفي تقشيرها مرتين بالأسبوع . 

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لمح البصر وبدون مبيدات.. تخلصي من الحشرات في منزلك

سيدة سمعت أصواتا غريبة في أذنها.. فكانت المفاجأة.. فيديو

احذروا البعوض.. الصحة العالمية: يقتل البشر أكثر من أي حيوان

المبيدات الحشرية أقوى سلاح ضد كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يدرس عودة المعارين.. تعرف عليهم

فخر العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأكثر تتويجا في القرن الـ21 متفوقا على بايرن ميونخ وبرشلونة

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

قاد سيارة من طراز أورس.. الرئيس الروسي يفتتح طريقا سريعا في القرم ..فيديو

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

بعد قرار وقف حفلة تونس.. شاهد أول ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

مرتضى منصور : الزمالك يدرس عدم استكمال الدوري بسبب إبراهيم نور الدين

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا

علاج السكر بالأعشاب.. 8 أكواب سحرية تحميك من المخاطر