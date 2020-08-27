حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا

العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي يجب على كل فتاة الاهتمام بها للحصول على وجه مشرق وللتخلص من عيوب البشرة ، خاصة الذين يعانون من الإسمرار و حبوب الشباب والمسام الواسعة .





ومن أهم طرق العناية بالبشرة هو تقشير البشرة ، فهي خطوة أساسية تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت ، و تزيل الدهون و الأوساخ المتراكمة على الجلد، وتجدد الخلايا .





وعلى حسب نوع بشرتك يمكنك القيام بالتقشير ، حيث أن الإفراط فيه مضر بالجلد ، لذا عليكي الاعتدال في تقشير بشرتك حسب نوعها ، ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بعدد مرات التقشير حسب نوع كل بشرة ، وهي :





1- إذا كانت بشرتك دهنية فيفضل تقشيرها من مرتين إلى 3 أسبوعيا





2- إذا كانت بشرتك جافة ، فيفضل تقشيرها مرة واحدة بالأسبوع





3- إذا كانت بشرتك مختلطة فيكفي تقشيرها مرتين بالأسبوع .



