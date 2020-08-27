السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير

تنتشر في أرجاء المحروسة العديد من السيارات ، ولكن هناك عادة خاطئة غالبًا ما يتبعها بعض المصريين وهي التكدس فوق السيارات بصورة كبيرة سواء بالأشخاص أو حقائب السفر مما يشكل خطرًا كبيرًا على الركاب الذين يجلسون بصورة طبيعية.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المخاطر التي يمكن حدوثها عند تعرض السيارة للحمولة الزائدة.





1- ميل السيارة بصورة ملحوظة وعدم القدرة على التحكم في زواياها لأن الأحمال الثقيلة تتسبب في ذلك.





2- عدم القدرة أو السيطرة على السيارة وفقدان الأمان.





3- أثناء الدورانات والمنحنيات تنحرف السيارة بصورة ملحوظة.





4- بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون فوق سقف السيارة فهم يعرضون نفسهم للخطر لأن عند قيام السائق بالضغط على الفرامل من الممكن أن يسقط البعض.





5- تعرض السائقين الآخرين، للتشتت وعدم القدرة على التركيز في القيادة.





6-احتمالية وقوع الحوادث بصورة كبيرة واصطدام بعضها ببعض.





7-تعرض السيارة للانغلاق.





8-عمل أزمة مرورية أثناء السير.



