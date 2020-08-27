AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:03 م
منة الله عبد الحميد
تنتشر في أرجاء المحروسة العديد من السيارات، ولكن هناك عادة خاطئة غالبًا ما يتبعها  بعض المصريين وهي التكدس فوق السيارات بصورة كبيرة سواء بالأشخاص أو حقائب السفر مما يشكل خطرًا كبيرًا على الركاب الذين يجلسون بصورة طبيعية. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المخاطر التي يمكن حدوثها عند تعرض السيارة للحمولة الزائدة. 

1- ميل السيارة بصورة ملحوظة وعدم القدرة على التحكم في زواياها لأن الأحمال الثقيلة تتسبب في ذلك. 

2- عدم القدرة أو السيطرة على السيارة وفقدان الأمان. 

3- أثناء الدورانات والمنحنيات تنحرف السيارة بصورة ملحوظة. 

4- بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون فوق سقف السيارة فهم يعرضون نفسهم للخطر لأن عند قيام السائق بالضغط على الفرامل من الممكن أن يسقط البعض. 

5- تعرض السائقين الآخرين، للتشتت وعدم القدرة على التركيز في القيادة. 

6-احتمالية وقوع الحوادث بصورة كبيرة واصطدام بعضها ببعض. 

7-تعرض السيارة للانغلاق. 

8-عمل أزمة مرورية أثناء السير. 

السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير
السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير
السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير
السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير
السقوط أبرزها.. 8 مخاطر للجلوس أعلى السيارة أثناء السير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بلاش توتر وقلق» .. اتبع هذه الخطوات عند انفجار إطار سيارتك

«سماع أصوات غريبة».. 8 أشياء تمنعك من السفر بالسيارة

فيديوجراف.. كيف تتفادى عطل السيارة على الطريق؟

احذر هذه الأخطاء أثناء القيادة

6 علامات تدل على تلف الفرامل.. احذرها

لو علقت ومش راضية تشتغل.. 3 نصائح مهمة عند عطل دواسة البنزين

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا.. نجم الزمالك على رادار نادٍ تركي.. وميسي مطلوب في ريال مدريد

7 مدرات بول طبيعية تخلص الجسم من السموم و التورم

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

قصة صيام عاشوراء وتاسوعاء .. معلومات لا يعرفها الكثير

قبل موقعة الأهلي.. الفيفا يغرم الوداد 9 ملايين دولار

نجم ليفربول يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

مرتضى منصور : الزمالك يدرس عدم استكمال الدوري بسبب إبراهيم نور الدين

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

نبيل الحلفاوي يرد بقوة على ميدو: بطل الدوري هو الأصدق ..ومتابعون: الزمالك عاوز يبيّض وشه

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا

علاج السكر بالأعشاب.. 8 أكواب سحرية تحميك من المخاطر