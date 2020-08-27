حكم تربية كلب صغير فى المنزل للتسلية

وأجاب "وسام"، قائلًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص فى أن يتخذ الكلب للحراسة أو الصيد، واختلف الفقهاء على الكلب الصغير خاصة أنه لا يجوز فى الأمرين، وبالتالى لا يجوز تربيته، وبعضهم يقول إن نباحه فى حد ذاته حراسة، لأنه ينبه أهل الدار عند مرور غرباء، أو اللصوص، فيُلحق هذا بالحراسة.

هل تربية كلب صغير في المنزل حتى يكبر فيكون كلب حراسة جائز ؟.. سؤال أجاب عنه ا لداعية الإماراتي وسيم يوسف في إحدى حلقات برنامجه من رحيق الإيمان.





وأوضح وسيم في إجابته أنه لا يجوز تربية الكلب داخل المنزل ، لكن إذا كان هناك مكان وحيز خارج المنزل ويمكن تربيته فيها فتتم تربية الكلب بالخارج، كان يكون صاحب الكلب ساكنًا في فيلًا او في منزل له حديقة أو "حوش" فيمكن تربية الكلب في غرفة صغيرة مستقلة بعيدة عن المكان الذي يسكن فيه أهل الدار.





هل يجوز تربية الكلاب صغيرة أو كبيرة في المنزل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب "عثمان"، قائلًا: نعم يجوز بقدر بسيط للحاجة سواء للترفيه لشيء معنوي أو الونس".





حكم تربية الكلاب في المنزل.. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، وجائز شرعًا، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.



وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟ وما حكم ملامستها؟ أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.



وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.



هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة؟