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محافظات

إيقاف التناسل.. محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلة الكلاب الضالة مع المجتمع المدني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:48 م
ايقاف التناسل..محافظ
ايقاف التناسل..محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلة الكلاب الضالة
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، سناء عادل عزيز واصف احدي ممثلات المجتمع المدني بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لحل مشكلة الكلاب الضالة بالشوارع عن طريق إجراء عمليات تعقيم لايقاف التناسل وخاصة للاناث وكذلك  تعقيم الكلاب ضد السعار مع وضع علامة بالأذن لبيان حالة الكلب بأنه آمن .

وتم بحث تخصيص مكان للجمعية حيث انها غير هادفة للربح  بمنطقة السفاري بشرم الشيخ لاستغلاله لايواء بعض الكلاب الضالة .

يشار الي أن الجمعية قامت بعمل 95 عملية جراحية لتعقيم  الكلاب خلال ثلاثة أشهر 88 عملية منهم إناث عن طريق أطباء بيطريين بشرم الشيخ بالتعاون مع جمعية إيساف بالقاهرة والجهاز التنفيذي بالمحافظة والطب البيطري بجنوب سيناء حيث تم الاستعانة بصيادين كلاب متخصصين.

وتم التشاور حول استمرار تلك العمليات ومنع قتل الكلاب في مدينة السلام شرم الشيخ للحفاظ علي المظهر الحضاري امام دول العالم.
 
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إيقاف التناسل.. محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلة الكلاب الضالة مع المجتمع المدني
إيقاف التناسل.. محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلة الكلاب الضالة مع المجتمع المدني
إيقاف التناسل.. محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلة الكلاب الضالة مع المجتمع المدني
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