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مرأة

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بيض بالطماطم والفلفل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:30 ص
طريقة عمل بيض بالطماطم
طريقة عمل بيض بالطماطم والفلفل
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هاجر هانئ
تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار الأكلات التي تتناسب مع وجبة الإفطار وتقديم الأطباق الجديدة وغير التقليدية حتى لا تشعر بالملل عند تقديم الطعام، فقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل بيض بالطماطم والفلفل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.


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مقادير البيض بالطماطم والفلفل
حبة كبيرة فلفل أخضر حلو
حبة كبيرة طماطم
4 ملعقة كبيرة زبدة
4 حبة كبيرة بيض
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
ربع  ملعقة صغيرة قرفة

للتقديم
4 أوراق ريحان كبيرة اوعروق روز ماري طازج

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طريقة تحضير البيض بالطماطم والفلفل
- باستعمال سكين حادة قطعي الفلفل إلى ٤ شرائح بسماكة نصف بوصة تقريبا. قطعي الطماطم إلى ٤ شرائح بسماكة نصف بوصة تقريبا.
- في مقلاة واسعة ضعي الزبدة. ضعي المقلاة على نار متوسطة لتذوب الزبدة.
- ضعي شرائح الفلفل في المقلاة ودعيها لمدة دقيقة ثم أقلبي على الجهة الثانية ودعيها لمدة دقيقة لتلين قليلا.
- ضعي شريحة طماطم في كل شريحة فلفل لتغطي القاع.
- إكسري بيضة بهدوء في كل شريحة فلفل مع مراعاة إبقاء الصفار متماسكا. أنثري الملح، الفلفل والقرفة. غطي المقلاة ودعيها على نار هادئة لمدة ٥ دقائق لينضج البيض ويتماسك.
- باستعمال ملعقة معدنية عريضة أنقلي البيض بهدوء على طبق للتقديم. زيني بأوراق الريحان وقدمي مع الخبز المحمص



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