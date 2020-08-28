لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بيض بالطماطم والفلفل

حبة كبيرة فلفل أخضر حلو

حبة كبيرة طماطم

4 ملعقة كبيرة زبدة

4 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة قرفة

للتقديم

4 أوراق ريحان كبيرة اوعروق روز ماري طازج

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طريقة تحضير البيض بالطماطم والفلفل

- باستعمال سكين حادة قطعي الفلفل إلى ٤ شرائح بسماكة نصف بوصة تقريبا. قطعي الطماطم إلى ٤ شرائح بسماكة نصف بوصة تقريبا.

- في مقلاة واسعة ضعي الزبدة. ضعي المقلاة على نار متوسطة لتذوب الزبدة.

- ضعي شرائح الفلفل في المقلاة ودعيها لمدة دقيقة ثم أقلبي على الجهة الثانية ودعيها لمدة دقيقة لتلين قليلا.

- ضعي شريحة طماطم في كل شريحة فلفل لتغطي القاع.

- إكسري بيضة بهدوء في كل شريحة فلفل مع مراعاة إبقاء الصفار متماسكا. أنثري الملح، الفلفل والقرفة. غطي المقلاة ودعيها على نار هادئة لمدة ٥ دقائق لينضج البيض ويتماسك.

- باستعمال ملعقة معدنية عريضة أنقلي البيض بهدوء على طبق للتقديم. زيني بأوراق الريحان وقدمي مع الخبز المحمص



