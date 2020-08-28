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فن

بالأشعار والقصائد..رامى رضوان يتغزل فى دنيا سمير غانم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الإعلامى رامى رضوان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامى رضوان فى الصورة برفقة زوجته النجمة دنيا سمير غانم.

وعلق رامى رضوان على الصورة قائلًا:""الموسيقى كالمصباح..تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه" جبران خليل جبران
"فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب" دي من عندي أنا جدعنه كده".

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فيما كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب.
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