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مرأة

تخلص من دوالى الساقين بهذه الوصفة السحرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:44 ص
تخلص من دوالى الساقين
تخلص من دوالى الساقين بهذه الوصفة السحرية
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اسماء محمد
من أكثر المشكلات المزعجة التى تسبب الآما قوية فى القدمين وتجعل الانسان غير قادر على الوقوف هى دوالى الساقين والتى تجعل المصاب بها يتراجع عن اداء الكثير من المهام التى تتطلب الوقوف او السير كالذهاب لشراء متطلبات المنزل

وللتمتع بحياة صحية والتخلص من الآم القدم نقدم لكم علاج طبيعي للدوالى وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" 
المكونات وطريقة التحضير :

أحضر 1 حفنة من البقدونس المفروم وضعه في مقلاة.
أضف كوبًا من الماء واتركه يغلي لمدة 5 دقائق.
يُرفع عن النار ويُغطى ويُترك ليبرد حتى يصبح فاترًا.
صفي السائل من البقدونس.
بعد ذلك ، أضف 3 ملاعق كبيرة من زيت الورد إلى السائل المصفى واخلطهم جيدًا.
اغمس كرة القطن في الخليط وضعها على المنطقة المصابة.
اشطفه بالماء الدافئ، كرر هذا مرتين في اليوم لمدة شهرين.

وترجع سر فاعلية هذه الوصفة لاحتوائها على البقدونس الغني بفيتامين سى وله خصائص إنتاج الكولاجين القوية. كما تمتصه مسام الجلد بسهولة شديدة ويساعد على تقليل ظهور الندبات والعيوب مما يجعله علاجًا منزليًا مثاليًا للوقاية من الدوالي وعلاجها.

أما زيت الورد العطري فيستخرج عن طريق روزا الدمشقية وقد اكتشف الباحثون أنه يحتوي على العديد من المركبات العلاجية المعروفة بتعزيز الشفاء في الجسم، ويحسن الدورة الدموية ويمنع تجمع الدم ويقوي الأوعية الدموية. إنه أحد أفضل الزيوت الأساسية لأوردة الساق، من خلال ضمان بقاء الأوعية الدموية سليمة وغير مسدودة ، سيتم منع حدوث الدوالي في المستقبل.
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