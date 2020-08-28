تخلص من دوالى الساقين بهذه الوصفة السحرية

من أكثر المشكلات المزعجة التى تسبب الآما قوية فى القدمين وتجعل الانسان غير قادر على الوقوف هى دوالى الساقين والتى تجعل المصاب بها يتراجع عن اداء الكثير من المهام التى تتطلب الوقوف او السير كالذهاب لشراء متطلبات المنزل





وللتمتع بحياة صحية والتخلص من الآم القدم نقدم لكم علاج طبيعي للدوالى وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد"

المكونات وطريقة التحضير :





أحضر 1 حفنة من البقدونس المفروم وضعه في مقلاة.

أضف كوبًا من الماء واتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

يُرفع عن النار ويُغطى ويُترك ليبرد حتى يصبح فاترًا.

صفي السائل من البقدونس.

بعد ذلك ، أضف 3 ملاعق كبيرة من زيت الورد إلى السائل المصفى واخلطهم جيدًا.

اغمس كرة القطن في الخليط وضعها على المنطقة المصابة.

اشطفه بالماء الدافئ، كرر هذا مرتين في اليوم لمدة شهرين.



