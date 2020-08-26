أقوى علاج للدوالي بمكونات منزلية.. الألم هيروح

يعاني عدد كبير من النساء وبعض الرجال من دوالي الساقين التي تسبب آلاما قوية تجعل الإنسان لا يحتمل الوقوف على القدم فترة طويلة وتشوه مظهر القدمين وتفسد جمال المرأة. التيآلاماالإنسان









ونعرض فيما يلى أقوى علاج للدوالى باستخدام مكونات طبيعية فعالة فى علاج هذا النوع من الألم ووفقا لما أورده موقع "brightside". الألم









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المكونات وطريقة التحضير :

أحضر جزرة متوسطة / كبيرة وأبشرها.

أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.

أضف 1 ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد.

أضف 1 ملعقة كبيرة من هلام الصبار في نفس الوعاء.

أضف 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح في نفس الوعاء.

وأخيرًا ، امزج جيدًا.

استخدمي وسادة قطنية وضعيها موضعيًا على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.









فوائد مكونات العلاج

تثبت العديد من الدراسات على الحيوانات أن الخل يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية في الدم ، والجلطات الدموية ، والكوليسترول ، وضغط الدم، يقتل البكتيريا الضارة و يمنعها من التكاثر .









يحتوي جل الصبار أيضًا على حمض الساليسيليك ومركبات مطهرة أخرى تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب مما يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا للبثور ومنظفًا ممتازًا للبشرة. هي أيضا معبأة بالمعادن والإنزيمات ومضادات الأكسدة والفيتامينات A و C و E ، والتي تعمل جميعها معًا لتقوية حاجز البشرة.









الجزر مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن ، وخاصة فيتامين أ (من بيتا كاروتين ) ، والبيوتين ، وفيتامين ك (فيلوكينون) ، والبوتاسيوم ، والكبريت ، وفيتامين ب 6. تساعد في إصلاح أنسجة الجلد في حالة حدوث تلف. يمكن أن يخترق الجلد ويساعده على التعافي بشكل أسرع من الجروح الخارجية والصدمات.



