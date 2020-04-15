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مرأة

كبار السن.. هذه الحالات تحتاج جراحة لعلاج دوالي الساقين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:59 م
دوالي الساقين
دوالي الساقين
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آية التيجي
تتعدد أعراض دوالي الساقين التى يجب الانتباه إليها، حيث ان أبرز أعراض دوالي الساقين الإحساس بآلام وثقل بالساق وظهور أوردة كثيرة باللون الأزرق، ومن أبرز أسباب دوالي الساقين، زيادة الوزن والخلل في الهرمونات والوقوف لفترات.

وأكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه على الرغم من العلاجات الحديثة والمتطورة لحالات دوالي الساقين، إلا أن هناك بعض حالات لا يناسبها سوى العلاج الجراحي فهو العلاج الأفضل لمن يعاني من دوالي كبيرة الحجم شرط إجرائها بيد المتخصصين الذين يحددون المريض المناسب لهذا الإجراء وفقًا لما يعانيه ووفقًا للتشخيص بالصدى الملون مع تعليم الثواقب الوريدية بالدوبلكس.

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وأضاف الدالي في منشور لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن جراحة دوالي الساقين تتم تحت تأثير التخدير الكلي، وتستغرق ما بين نصف ساعة إلى ساعة للساق الواحدة، وبعد الانتهاء يتم ارتداء الرباط الضاغط لمدة أسبوع، ثم ارتداء جراب طبي فوق الركبة لمدة أسبوعين ويفضل أربعة دون تعارض مع ممارسة نشاطاته اليومية، بل يمكن العودة للعمل بعد يومين من الجراحة شرط الالتزام بالرباط الضاغط.

وأوضح الدالي، عوامل نجاح الجراحة الوريدية، مؤكدا على ضرورة رسم الدوالي قبل العملية، وتعليم الثواقب الوريدية غير الظاهرة عن طريق الدوبلكس ومن ثم تحديد ما سيتم استئصاله، شرط أن تتم هذه الخطوات التشخيصية للمرضى من قبل الجراح المختص الذي يجريها للمريض بعد فترة من الوقوف، لأنه بمجرد نوم المريض ستختفي معظم الأوردة ويصبح تحديدها أمر مستحيل، وهو ما يزيد من فرص ارتدادها بعد العملية. 

وأشار إلى أن دوالي الساقين من الأمراض الشائعة التي تصيب حوالي 15% من الرجال، و25% من النساء وتزداد فرص الإصابة مع التقدم بالعمر، مشددا على ضرورة التشخيص وتلقي العلاج المناسب وفقا لحجم المشكلة حتى لا تحدث مضاعفات غير مرغوبة، مثل الحكة المستمرة، والألم الشديد أثناء الوقوف، والأكزيما الوريدية التي يتغير معها شكل ولون الجلد، فضلا عن احتمالية الإصابة بقرحة الساق الوريدية.
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