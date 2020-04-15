كبار السن.. هذه الحالات تحتاج جراحة لعلاج دوالي الساقين

تتعدد أعراض

التى يجب الانتباه إليها، حيث ان أبرز أعراض

الإحساس بآلام وثقل بالساق وظهور أوردة كثيرة باللون الأزرق،

ومن أبرز أسباب دوالي الساقين، زيادة الوزن والخلل في الهرمونات والوقوف لفترات.