كبار السن.. هذه الحالات تحتاج جراحة لعلاج دوالي الساقين

وأضاف الدالي في منشور لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن جراحة دوالي الساقين تتم تحت تأثير التخدير الكلي، وتستغرق ما بين نصف ساعة إلى ساعة للساق الواحدة، وبعد الانتهاء يتم ارتداء الرباط الضاغط لمدة أسبوع، ثم ارتداء جراب طبي فوق الركبة لمدة أسبوعين ويفضل أربعة دون تعارض مع ممارسة نشاطاته اليومية، بل يمكن العودة للعمل بعد يومين من الجراحة شرط الالتزام بالرباط الضاغط.
وأوضح الدالي، عوامل نجاح الجراحة الوريدية، مؤكدا على ضرورة رسم الدوالي قبل العملية، وتعليم الثواقب الوريدية غير الظاهرة عن طريق الدوبلكس ومن ثم تحديد ما سيتم استئصاله، شرط أن تتم هذه الخطوات التشخيصية للمرضى من قبل الجراح المختص الذي يجريها للمريض بعد فترة من الوقوف، لأنه بمجرد نوم المريض ستختفي معظم الأوردة ويصبح تحديدها أمر مستحيل، وهو ما يزيد من فرص ارتدادها بعد العملية.
وأشار إلى أن دوالي الساقين من الأمراض الشائعة التي تصيب حوالي 15% من الرجال، و25% من النساء وتزداد فرص الإصابة مع التقدم بالعمر، مشددا على ضرورة التشخيص وتلقي العلاج المناسب وفقا لحجم المشكلة حتى لا تحدث مضاعفات غير مرغوبة، مثل الحكة المستمرة، والألم الشديد أثناء الوقوف، والأكزيما الوريدية التي يتغير معها شكل ولون الجلد، فضلا عن احتمالية الإصابة بقرحة الساق الوريدية.