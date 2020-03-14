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مرأة

أعراض أمراض الأوعية والأوردة الدموية.. تعرف عليها.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 04:43 م
أعراض أمراض الأوعية
أعراض أمراض الأوعية والأوردة الدموية
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آية التيجي
قال الدكتور رأفت عبد العزيز نجا أستاذ ورئيس قسم الأوعية الدموية السابق بكلية الطب جامعة اسكندرية، إن  أمراض الأوعية الدموية تبدأ مع حدوث انسداد في الشرايين، وهو الأمر الذي يتسبب في تصلب الشرايين فيما بعد.

وأشار  إلى أن هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تنذر الرجال والسيدات بالإصابة بأمراض الأوعية الدموية والأوردة، حيث إن أبرز هذه الأعراض تظهر خلال التحرك.

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وأضاف نجا،  أن مرض الأوعية الدموية يشعر بألم شديد في القدمين عند التحرك يمنعه من التحرك، وعند الراحة الشعور بالراحة يختفي الألم، ولكن يتكرر هذا الشعور مع المشي نفس المسافة.

وتابع نجا، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" الإخباري، بأن ابرز اعراض مرض الأوردة الدموية هو ظهور دوالي على القدمين، وتكون بارزة، ومؤلمة عند التوقف لفترات طويلة.

واشار إلى انه يجب عند الشعور باي من هذه الأعراض يجب على الشخص أن يلجأ للطبيب فورا، حيث ان العلاج في وقت مبكر يجنب المريض حدوث المضاعفات الخطيرة.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..
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