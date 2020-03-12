لأصحاب الوزن الثقيل.. سبب غير متوقع وراء إصابتك بمرض السكري 2

أثبتت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة لافال في كيبيك بكندا، أنه قد تتسبب البكتيريا الموجودة في الطعام والماء في الإصابة بداء السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. البكتيريافي الإصابة





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنه ما يقرب من أربعة ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرض السكري، ومعظمهم يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، والسبب الرئيسي هو السمنة وسوء التغذية.





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وأكدت نتائج الدراسة الجديدة، أنه تشير نتائج الدراسة إلى أن البكتيريا المحيطة حولنا وموجودة في البيئة قد تلعب دورًا صغيرًا في إحداث الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، بما في ذلك تشمل البكتيريا الموجود في الطعام والماء.





ووجد الباحثون، أن هذه الدراسة قد تمكن العلماء من تطوير مشروب بروبيوتيك أو دواء لإعادة توازن البكتيريا في الجسم والمساعدة في الحماية من مرض السكري، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويعتقد الباحثون، أن مرضى السكر لديهم بكتيريا أكثر في الكبد والأنسجة الدهنية ، ونسبة أعلى من البكتيريا الضارة المحتملة، حيث أن هذه البكتيريا تخرج خارج جدار الأمعاء ، مما تسبب في الالتهاب الذي يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم التحكم في نسبة السكر في الدم.





وقال البروفيسور أندريه ماريت، والذي قاد الدراسة من جامعة لافال في كيبيك بكندا، إنه تشير نتائج الدراسة إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة الشديدة قد تكون لديهم بكتيريا اكبر مرتبطة بتطور مرض السكري من النوع 2.



