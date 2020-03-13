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مرأة

القرفصة أفضل.. الجلوس لفترات طويلة أمام المكاتب يصيبك بمرض خطير

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:35 م
مخاطر الجلوس لفترات
مخاطر الجلوس لفترات طويلة في العمل
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كيرتن في أستراليا، أن الجلوس على المكاتب العصرية لمدة تزيد عن عشر ساعات في اليوم قد يكون أمرا سيئا لصحة القلب.


ويدعي الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن الجلوس على الركبة من وقت لآخر أثناء الجلوس على المكاتب يمكن أن يمنع من الإصابة بمشاكل القلب المختلفة، وذلك لانها تتطلب نشاطا عضليا أكثر من الجلوس على الكرسي.

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وأفاد الباحثون، أن الجلوس بوضعية القرفصاء على أقدامهم، أو الركوع، تمنع من الإصابة بمشاكل اعتلال القلب لدى العاملين في المكاتب، حيث إن القرفصاء أو الركوع تعد من أفضل الوضعيات الصحية للجلوس، وذلك لأنها تتطلب نشاطًا عضليًا أكثر من الجلوس على كرسي.

وقال الدكتور ديفيد رايكلن أستاذ علوم الأحياء في كلية دورنسيف للآداب والآداب بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أنه على الرغم من وجود فترات طويلة من عدم النشاط، إلا أن أحد الاختلافات الرئيسية التي لاحظناها هو أن الجلوس لفترات طويلة أمام المكاتب العصرية في العمل يمكن أن تزيد من مشاكل اعتلال القلب.

وأضاف رايكلن، أن الجلوس بـ أوضاع تتطلب استخدام العضلات، يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحفاظ على مستويات خفيفة من النشاط البدني، ومن أكثر هذه الوضعيات والتي أظهرت نشاط اكبر للجسم القرفصاء، أو الركوع، وفقا لما صرح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع رايكلن، أنه تم ربط الجلوس لفترات طويلة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، على أن استخدام وضعيات الجلوس السابق ذكرها يمكن أن تقلل من مخاطر التعرض لهذه الأمراض.

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