العمل في فترات مسائية.. تعرف علاقة النوم غير المنتظم بأمراض القلب

وتناولت الدراسة بيانات 992 شخصًا لمدة خمس سنوات، وكانوا من الجنسين، حيث

أعمارهم بين 45 و84 عامًا، منهم 38 في المائة من البيض و28 في المائة من الأمريكيين من أصل أفريقي و22 في المائة من أصل إسباني و12 في المائة من الأمريكيين الصينيين.