العمل في فترات مسائية.. تعرف علاقة النوم غير المنتظم بأمراض القلب

أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا من قبل باحثين في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء في الولايات المتحدة، بأن الأشخاص في منتصف العمر الذين لا ينامون في نفس الوقت كل ليلة، ويعملون في المناوبات والشفتات الليلية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مرتين أكثر من غيرهم.
ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر والذين ليس لديهم وقت منتظم للنوم أو جدول ثابت لـ الاستيقاظ والنوم كل ليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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وأثبتت نتائج الدراسة، أن المحافظة على عدد ساعات النوم المنتظمة يوميا، يمكن أن يساعد في منع أمراض القلب مثلما يفعل النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية، واتباع النظام الغذائي الصحي، وفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتناولت الدراسة بيانات 992 شخصًا لمدة خمس سنوات، وكانوا من الجنسين، حيث تراوحت أعمارهم بين 45 و84 عامًا، منهم 38 في المائة من البيض و28 في المائة من الأمريكيين من أصل أفريقي و22 في المائة من أصل إسباني و12 في المائة من الأمريكيين الصينيين.
وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن المشاركين الذين يعانون من فترات النوم غير المنتظمة و يعملون في مناوبات ليلية، قد واجهوا ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بها من أولئك الذين لديهم أنماط نوم منتظمة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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فيما علق الدكتور مايكل تويري مدير أبحاث اضطرابات النوم بالمركز الوطني، قائلا إن هذه الدراسة مهمة حيث إنها تربط على وجه التحديد أنماط النوم غير المنتظمة هذه مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك عبر التسبب في وجود خلل بوظائف الجسم مثل التغيرات في سكر الدم والالتهاب.
كما أضاف هوانغ، أنه يمكن ربط أنماط النوم غير المنتظمة بالتغيرات الأيضية الضارة المرتبطة بالسمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول، والتي قد تؤثر أيضًا على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.