260 قتيلًا حوثيًا في 97 عملية باليمن.. تصعيد عسكري جديد على جبهتي تعز ولحج

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 260 مقاتلًا من ميليشيا الحوثي خلال 97 عملية عسكرية استهدفت تعزيزات ومواقع حوثية على الجبهات الجنوبية في محافظتي تعز ولحج.

وقال المتحدث العسكري العقيد ماجد النزيلي إن العمليات نُفذت باستخدام الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ والقناصة، مشيرًا إلى تدمير أو إلحاق أضرار بـ 44 مركبة عسكرية ومركبات نقل ومعدات إمداد.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان الجيش اليمني مقتل ما لا يقل عن 700 مقاتل حوثي خلال 257 عملية عسكرية على عدد من الجبهات، وفق الأرقام التي أعلنها الجيش.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق بشأن الأرقام التي أعلنها الجيش أو ملابسات العمليات والخسائر المعلنة.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار الصراع اليمني منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات عام 2014، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.