بعد 7 سنوات هروب .. ليلة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

بعد 7 سنوات من الهروب تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القيادى الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان خلال اختبائه داخل شقة في التجمع الخامس.

محمود عزت الذى أشيع هروبه خارج البلاد مرة ووفاته مرة أخرى كانت مراوغة من الجماعة الإرهابية لإبعاد الأنظار وتهدئة البحث عنه من قبل الأجهزة الامنية لعدم تقديمه للعدالة فى القضايا الارهابية المتهم فيها .

خلال الفترة الماضية خطط وشارك القيادى الإرهابى محمود عزت فى العديد من العمليات التخريبية والإرهابية عقب ثورة 30 يونيو منها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015 حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015 حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016 ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت تتبع خط سير القيادى الارهابى حتى وردت معلومات بوجود محمود عزت داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس اتخذها ملجأ للاختباء فيها وإدارة عملياته الارهابية باستخدام اجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة تحوي برامج مشفرة يقوم باستخدامها فى التواصل مع أعضاء الارهابية والتخطيط للعمليات التخريبية وتوصيل التكليفات لهم .

اختار القيادى الإرهابى محمود عزت الهروب فى منطقة الفيلات بالتجمع الخامس نظرا لكونها منطقة هادئة غير متخمة بالسكان البداية كانت ورود معلومات للأجهزة الأمنية بوجود عزت تم اعداد مأمورية للقبض عليه بعد استئذان النيابة العامة والقى القبض عليه وبحوزته عدد كبير من اجهزة الحاسب الآلي .

القضايا المتهم فيها محمود عزت

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سياره مفخخه والتي اسفرت عن اصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥.

- حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦.

- حادث تفجير سيارة مفخخه امام معهد الاورام خلال شهر اغسطس عام ٢٠١٩ والتي اسفرت عن مصرع ٢٠ مواطن واصابه ٤٧.





الإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها

- الكتائب الالكترونية الاخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الاخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته كذا اضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الاساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية .

الأحكام الصادرة على محمود عزت

- الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم اول مدينة نصر تخابر

- الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم اول مدينة نصر الهروب من سجن وادي النطرون

- السجن المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم أحداث مكتب الارشاد

- السجن المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط أحداث الشغب والعنف بالمنيا.

- مطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي .