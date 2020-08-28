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رياضة

الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المصري بالدوري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريباته حاليًا باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا لتلك المباراة .

ويغيب عن الفريق الأحمر كل من أحمد فتحي وأليو ديانج للإيقاف بسبب إنذارات مواجهة الجونة ومحمود كهربا للإيقاف 10 مباريات ورمضان صبحي لإنتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد توجيه الشكر لهما وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة فيما يفرض الغموض نفسه علي موقف ايمن اشرف الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة.

ويعود وليد سليمان للقائمة بعد أن أنتظم في مران الأمس ، واشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة .
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