الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المصري بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريباته حاليًا باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادًا لتلك المباراة .





ويغيب عن الفريق الأحمر كل من أحمد فتحي وأليو ديانج للإيقاف بسبب إنذارات مواجهة الجونة ومحمود كهربا للإيقاف 10 مباريات ورمضان صبحي لإنتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد توجيه الشكر لهما وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة فيما يفرض الغموض نفسه علي موقف ايمن اشرف الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة.



