لحظات مؤثرة.. ماذا قالت مسنة الشرقية بعد توزيع أرز بلبن على مصلي الجمعة ..فيديو

فيما حرص موقع صدى البلد على لقاء الحاجة سعدية صاحبة ال 65 عاما والتعرف منها علي سبب فعلتها وما هي أمنيتها في الحياة ؟

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نفسي أشوف مصر أحسن دولة في الدنيا وما فعلته كان نابع عن فرحتي بعودة صلاة الجمعة بالمسجد وهذة ليست المرة الأولى التي اقوم بها بفعل ذلك ولن تكون الأخيرة فقد سبق وقمت بتوزيع ارز بلبن مع إعادة فتح المساجد واليوم قمت بتوزيع قرابة 2000 طبق علي رواد مسجدين بمنطقة أولاد سالم بمدينة القرين...





بهذة الكلمات بدأت الحاجة "سعدية" حديثها لموقع صدي البلد مؤكدة ان زوجها النقيب علي السيد ابراهيم توفي وترك لها 6 أبناء 3 اولاد و3 بنات وهي الآن لديها قرابة 20 حفيدا مابين ذكور وإناث وهم من قامو بمساعدتها اليوم خلال التوزيع.





واستكملت الحاجة"سعدية" حديثها مؤكدة انها أطلقت ندرا أنه إذا حياها الله وعاشت الي لحظة فتح المساجد وشهدت أداء صلاة الجمعة في المساجد فسوف تكوم بتوزيع ارز بلبن علي المصلين وبالفعل قامت بتجهيز الارز وقامت هي واحفادها بتوزيع الأرز علي المصلين.





فيما أكد أحمد عبد الرؤوف حفيد الحاجة سعدية انه قام واشقائه بمساعدة جدتهم في توزيع الأرز وسط سعادة غامرة من جانب أهالي المنطقة ورواد المساجد وسط دعوات الجميع.





وأشار إلى أن جدتهم أطلقت نذرا آخر في حالة فتح الحرم المكي أمام المصريين سوف تقوم بإعادة توزيع الأرز بلبن على أهالي المنطقة.