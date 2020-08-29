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مرأة

تخفيف الم الضرس.. 14 فائدة لـ الشطة

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الشطة .

تعرف علي فوائد الشطة:

(1)التخلص من الوزن الزائدوالمحافظة علي رشاقة الجسم
(2) توفير وقاية بعد الله تعالي من مرض القلب والشرايين مثل(قصورالشريان التاجي وتصلب الشرايين)
(3) الوقاية من ضغط الدم
(4) الوقاية من السرطان عموما
(5)مساعدة السيطرة علي مرض السكري
(6)زيادة كفاءة الدورة الدمويةالطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردة)
(7)تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة
(8)اعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب
(9) تسكين الم المفاصل
(10) تسكين الصداع
(11) تسكين الم الضرس
(12) مقاومة وتخفيف التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد
(13) زيادة كفاءة الجهاز المناعي
(14)ت خفيف الحساسية الانفية وانسداد واحتقان الانف .

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