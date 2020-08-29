الرئيس السيسي: لن نتخذ إجراءات حادة بشأن مخالفات البناء دون إنذار مسبق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لن تتخذ إجراءات حادة في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي من دون إنذار مسبق للمخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة منحت مهلة 3 سنوات، ثم مهلة أخرى للتصالح لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن الناتج الذي وصلت إليه الدولة حتى الآن هو أقل من 10% وهذا تقصير المواطنين.





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كلمته في افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالاسكندرية، أن الدولة في دائرة مفرغة في التعامل مع مخالفات البناء، موجها رسالة للإعلام "آمنوا باستقرار مصر".





وأشار إلى أن المهلة الأخيرة التي أعطتها الدولة لمدة 6 أشهر هي التي ستفصل وتقضي على هذا الملف، موضحًا أن حجم المخالفات وصل حوالي 700 ألف مخالفة تقريبا "كل مخالفة بأسرة".



