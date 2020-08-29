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انتوا بتدمروا شعوب وجايين تتكلموا علينا.. السيسى يوجه رسالة نارية للقنوات التحريضية.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:40 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القنوات المسيئة للنظام والتى تخاطب متابعيها بعبارات لا ترضى الله، ومنها ما يتعلق بهدم المساجد قائلا: "يا رب تبقوا زينا فى انكم تعملوا حساب ربنا، انتم بتدمروا الشعوب والأمم وتضيعوها وجايين بتتكملموا علينا  واحنا بنبنى ونعمر".


واستنكر الرئيس السيسى هذه العبارات متسائلا: "إحنا بنهد المساجد علشان إحنا كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وهنبنى تانى مساجد أخرى".


وأوضح السيسى، خلال  كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه تمت إزالة تعديات 30 مسجدا وتعديات أخرى كثيرة وكان فى المقابل ردود أفعال جاءت بعبارات تشكيك ومنها: "بيهدوا الجوامع ومساجد ربنا". 


وأضاف السيسى أن محافظة البحيرة يوجد فيها 77 مسجدا مخالفا مقام على حرم الترع.


جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح  صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.
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