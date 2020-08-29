برلماني يشيد ببروتوكول التعاون بين «الأهلي» و«فارما أوفرسيز» للنهوض بالمشروعات الصحية

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشاري لحزب "حماة وطن"، ببروتوكول التعاون الذى وقعه يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأحمد جزارين، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "فارما أوفرسيز" لتجارة وتوزيع الأدوية، والذى يهدف إلى توفير الدعم المصرفي اللازم للمشروعات الصحية المختلفة مع رقمنة خدمات تلك المشروعات.





ووجه "المسعود"، فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير للبنك الأهلى المصرى على تعدد أدواره الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومشروعات القرى الأكثر احتياجا وغيرها من المشروعات التى أكدت أنه أصبح بحق بنك أهل مصر مشيدا بتصريحات يحيي أبو الفتوح التى أكد فيها أن البروتوكول يأتي ليؤكد على التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على القطاعات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.





كما يأتي تفعيلا لخطط البنك الطموحة للتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية تنفيذا لتوجهات الدولة والبنك المركزي في تقليل حجم التعامل النقدي وتدعيم الشمول المالي، حيث يتيح بروتوكول التعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات من خلال دعم الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة التي تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دراسة امكانية توفير التمويل اللازم لشراء المستحضرات الدوائية التي تقدمها شركة فارما أوفرسيز وتقديم البنك منتجات تجزئة مصرفية متنوعة للشركة علي مراحل متتالية، إضافة الى توفير ماكينات نقاط بيع (POS) لتسهيل عمليات التحصيل الالكتروني وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية غير المالية للمشروعات المؤهلة لتحقيق الاستفادة القصوى من بروتوكول التعاون.





كما أشاد النائب محمد المسعود بتصريحات الدكتور أحمد جزارين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية التى أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقة القوية الممتدة والمثمرة مع البنك الأهلي المصري - أكبر البنوك المصرية - وتأكيده أن البروتوكول يعزز التزام الشركة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الطبية وكذلك الحلول المالية المبتكرة التي تتضمن خدمات الدفع الإلكتروني لعملائها من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل.





وبلغ عدد عملاء الشركة من الصيدليات نحو 30 ألف صيدلية بكافة محافظات مصر في حين بلغت مبيعات مجموعة شركات فارما أوفرسيز خلال عام 2019 نحو 8.2 مليار جنيه اضافة الى تأكيده ان الشركة تهدف الى التوسع في نشاطها وتوطيد سبل التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال ترشيح الشركة للصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة المطلوب تمويلها بهدف دراسة طلبات التمويل وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى على أن تتولى الشركة توفير احتياجات تلك المشروعات من المستحضرات الدوائية ضمانا لتحقيق افضل النتائج.





وأعرب النائب محمد المسعود عن ثقته فى قدرة البنك الاهلى المصرى على توقيع المزيد من مثل هذه البرتوكولات المهمة والتى تدعم جهود وتكلفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التحول الرقمى مؤكدا ان مصر تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ هذا الملف المهم.



