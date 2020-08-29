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200 كم هيكلفوك كام ؟ الرئيس السيسي يقاطع نائب رئيس الهيئة الهندسية على الهواء

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،  إن طريق البحيرة لمحور النبروه حوالى 55 كم هى طرق واضحة والباقى سيتم دراسته.  

وقاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، شرح لنائب رئيس الهيئة الهندسية موجها سؤالا قائلا :  إذا كان 20 كم كلفوك 7 مليار أمال 200 كم هيكلفوك كام؟.


وأضاف الرئيس السيسي، أن التطوير ليس مقتصرا على التمويل وإنما تطوير والكبارى وتعويض المواطنين بهذه المنطقة وبناء منازل جديدة لهم بإجمالى 20 مليار جنيه. 

جدير بالذكر أن  الرئيس  عبد الفتاح السيسي يفتتح  صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.


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