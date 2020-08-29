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بالرغم من فوائدها.. أدوية وأعشاب تتفاعل مع بيكربونات الصوديوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:26 م
بالرغم من فوائدها
بالرغم من فوائدها .. ادوية واعشاب تتفاعل مع بيكربونات الصودي
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اسماء محمد
تمتلك بيكربونات الصوديوم فوائد عديدة للجسم حيث تستخدم فى علاج بعض المشكلات الصحية مثل الحموضة وسوء التمثيل الغذائي وقصور الدورة الدموية وحالات الاسهال الحاد وغيرها الكثير .

ولكن يجب الانتباه جيدا عند تناول بيكربونات الصوديوم حتى فى حالة وصف الطبيب لها لأنها تتفاعل مع بعض الأدوية أو الاعشاب إذا تم تناولهم خلال نفس الفترة، لذا يجب اخبار الطبيب بقائمة الادوية التى تتناولها قبل العلاج ببيكربونات الصوديوم.
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عرض موقع " rxlist" اهم الاعشاب والادوية والمواد الفعالة الموجودة بها والتى تتفاعل مع بيكربونات الصوديوم.
الأسبرين
بالسالازيد
الشوك المقدس
الكولين المغنيسيوم تريساليسيلات
الكروم
مخلب الشيطان
ديفلونيال
المصلامين
الساليسيلات (غير ASA )
سلسلات
رانيلات السترونشيوم
سلفاسالازين
حديقة الصفصاف

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