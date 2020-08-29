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وزير المالية : 105 مليارات جنيه فائض أولي خلال العام المالي الحالي رغم أزمة كورونا ..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:28 م
وزير المالية
وزير المالية
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إبراهيم القادري
قال محمد معيط وزير المالية ، إن المناطق العشوائية تكلف الدولة تكاليف ضخمة جدا وهذا بسبب زيادة التكدس السكاني بها مؤكدا أن الأراضي الزراعية تقوم بالاختفاء وعدد السكان يتزايد .

وأضاف محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الزيادة السكانية مع التعديات الضخمة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية من أهم التحديات أمام الدولة المصرية .

وأوضح معيط ، أن الدولة صرفت مبالغ طائلة بسبب التعديات الكثيرة على أراضي الدولة ومن الممكن اننا نستغل هذه المبالغ في العديد من المشاريع إذا لم يكن هناك مشاكل.

وتابع : أن الاقتراض من اجل الطعام والشراب يختلف عن الاقتراض من أجل بناء الدولة واكد علي ان مصر منذ 15 عاما وهي تقترض من أجل الأكل والشرب .

واستكمل : أن الفائض الأولي خلال هذا العام وصل إلى 105 مليارات جنيه رغم ازمة فيروس كورونا .
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