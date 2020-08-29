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وزير المالية: لدينا فائض بالموازنة 105 مليارات جنيه ووضعنا الاقتصادي أفضل

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:51 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد حليم قنديل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة فيها فائض 105 مليارات جنيه ووضعنا الاقتصادي أفضل من السابق بكثير.

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الحكومة تسعي لتنفيذ المشروعات القومية لحل مشاكل المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تصريحاته اليوم أراد أن يطمئن الشعب المصري عن الدين العام والخارجي وأنه تحت السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الدين هدفه اقامة مشاريع ضخمة ومهمة تخدم الدولة والمواطنين وليست للمآكل والمشرب.

وأوضح الدكتور محمد معيط أننا منذ 3 سنوات سابقة أصبح لدينا فائض أولي من مصروفاتنا من خدمة الدين وبالتالي لا نحتاج أن نأخذ قروضا للمأكل والمشرب مرة أخري كما كان في السابق.

وأشار وزير المالية إلى أن الرئيس السيسي قال عن الدين العام والخارجي: "لا نستطيع التوقف .. لكننا داخل الحدود الآمنة".
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