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محافظات

بصوب وماشية و٢٠٠٠ شتلة زيتون.. المنظمة العربية للتنمية تدعم مزارعي سانت كاترين

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:54 م
صوب
صوب
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ايمن محمد
دعمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مزارعي سانت كاترين  بعدد من المشروعات في مجال الموارد المائية والزراعة وتربية الماشية وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء  ومعهد بحوث  الموارد المائية ومديرية الزراعة.

وكان وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية  برئاسة الدكتور مصطفي كامل مدير المنظمة العربية  للتنمية الزراعية قد التقى اللواء خالد فودةمحافظ جنوب سيناء  لبحث التعاون  ودعم المزارعين بسانت كاترين.

وقامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أمس الأول بحضور المهندس أشرف النمر من معهد بحوث  الموارد المائية بجنوب سيناء  والشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ سانت كاترين وممثلا من مديرية الزراعة  بتوزيع  ٥ صوب زراعية  و٢٠ راس ماعز اناث حوامل من النوع الشامية بالإضافة ل٢٠٠٠ شتلة زيتون. 

وقال المهندس أشرف النمر  المهندس المشرف علي المشروع من معهد بحوث الموارد المائية إن المشروع  متكامل وتحت رعاية اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء، مشيرا إلي أن المشروع مستمر في دعم مزارعي سانت كاترين بحفر الآبار وإنشاء البحيرات والسدود  وتوزيع الصوب وشتلات الأشجار.

وأضاف النمر إن المنظمة حفرت ١٠ آبار مياه جوفية  وأنشأت ٢٤ بحيرة لتوفير المياه للمزارعين بسانت كاترين.
 
وقال الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ بدو سانت كاترين  إن  للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لها دور كبير في مساعدة مزارعي سانت كاترين  وزيادة الرقعة الزراعية  بها وتشجيعهم علي الزراعة والإنتاج بالطرق الحديثة.

 اقرأ أيضا:

بصوب وماشية و٢٠٠٠ شتلة زيتون.. المنظمة العربية للتنمية تدعم مزارعي سانت كاترين
بصوب وماشية و٢٠٠٠ شتلة زيتون.. المنظمة العربية للتنمية تدعم مزارعي سانت كاترين
بصوب وماشية و٢٠٠٠ شتلة زيتون.. المنظمة العربية للتنمية تدعم مزارعي سانت كاترين
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