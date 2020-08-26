سندعو وزير الأوقاف.. خالد فودة يعلن موعد افتتاح مسجد الحق المبين في طور سيناء.. شاهد

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موعد افتتاح مسجد الحق المبين الجامع في طور سيناء، وهو يوم 4 سبتمبر ، مشيرا إلي أنه سيتم توجيه دعوة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحضور الافتتاح.









وأوضح فودة أن الدعوة ليست عامة وسيتم اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .









جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمسجد الحق المبين بوسط العاصمة طور سيناء بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات .









وأضاف فودة أن مسجد الحق المبين سيكون المسجد الجامع الذي تقام به جميع المناسبات الدينية .









ونوه إلى أن المسجد توقفت فيه أعمال الإنشاءات منذ ما يقرب من 7 سنوات؛ ليتم تجهيزه بمئذنتين وأعمال عمارة إسلامية ليكون تحفة معمارية مثل مسجد الصحابة والرحمة والمصطفى.









وكانت المحافظة ساهمت في إعمار كثير من المساجد ذات الطابع المعماري الفريد تنمية للسياحة الدينية، مثل مساجد المصطفي والصحابة بشرم الشيخ والرحمة بطور سيناء .







