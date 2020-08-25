سانت كاترين.. ليست مجرد جبل موسى والدير.. تعرف على معالم المدينة المقدسة

يعرف السياح المصريين عن مدينة سانت كاترين، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، إنها مجرد دير فقط وجبل موسي ولكن المدينة بها عشرات المعالم السياحية والطبيعية والمناظر الطبيعية الخلابة .





يقول الشاب محمد فتيح، من قبيلة الجبالية، وادمن صفحة سانت كاترين مدينتي، إن مدينة سانت كاترين تحتوي علي العديد من المناطق الأثرية الهامة والوديان الطبيعية التي تجمع بين روعة المكان ونعمة الخالق.





مشيرا الي ان سانت كاترين تحتوي علي العديد من الوديان التي يجب ان تكون ضمن الخريطة العالمية للسياحة .





حيث أن هذه الوديان التي تتحول بعد سقوط الأمطار الي جنة خضراء التي تغمرها المياه من كل مكان.





فنجد في هذه الوديان العديد من الحدائق الخضراء التي بمجرد النظر اليها تعطي في النفس الهدوء والطمأنينة.

وطالب فتيح الشركات المنظمة للرحلات، أ لا تضع هذا النوع من الوديان وهذه الرحلات في برنامجها السياحي .

مشيرا الي ان، رحلات هذه الشركات لا تتعدى، سوى صعود جبل موسي وزياره دير سانت كاترين.





وكشف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن اهم الوديان الجبليه ذات الطبيعة الخلابة الموجودة في سانت كاترين والتي يجب ان تكون ضمن خريطة السياحة العالمية " وادي الأربعين - وادي جبال - وادي غربة - وادي التلعة- باب الدنيا - فرش الرمانة - الزواتين - قصر عباس - وادي اطلاح " .





بالإضافة لوجود عدد من المعالم والمزارات الدينية والأماكن المقدسة مثل " جبل موسي - الشجرة المباركة - مقام النبي هارون - بئر موسى - العجل الذهبي - دير سانت - حجر موسى .





وأضاف الجبالي إنه يوجد في سانت كاترين من اهم المحميات الطبيعية الموجودة في مصر وهي محميه سانت كاترين، والتي تتميز بوجود أعلى قمم جبلية فى مصر، مثل جبل كاترين وجبل موسى وجبل سريال و جبل ام شومر .





واضاف الشيخ احمد صالح الملقب بطبيب البادية، إن سانت كاترين بها اكثر من 27 نوعا من الزواحف، مثل" الثعبان والطريشة والضب والورل والحية وغيرها، والعديد من أنواع الثدييات، مثل: التيتل النوبي، والغزال المصرى والوبر والنمر السينائى والذئب والضبع والثعلب والحردون العربي والفأر الشوكي والجربوع وغيرها.





وأوضح صالح أن مدينة سانت كاترين تحتوي على أكثر من 28 نوعا من فصائل النباتات الفريدة فى العالم والموجودة فى سيناء مثل السمو والحبك والقيصوم والزعتر والشيح والعجرم والبعيثران والطرفة والسكران وغيرها من النباتات الطبية والنباتات السامة.

ويوجد بها العديد من النباتات المتوطنة التي لا تنمو في أي مكان في الكرة الأرضية سوى سانت كاترين .





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