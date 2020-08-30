بسبب رش المياه.. توقيع 10 آلاف جنيه غرامة على صاحب معرض سيارات بالزقازيق

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق بتحصيل غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه على صاحب معرض سيارات بمدينة الزقازيق، لقيامه باستخدام المياه فى غسيل السيارات ورش الشارع مما يتسبب في تلف الأسفلت ويٌعد إهدارًا للمياه ومخالفة للقانون. لقيامهباستخدام





جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من شوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع وانتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، حيث تلاحظ له معرض للسيارات يقوم العاملون فيه برش الشارع بالمياه أمام المركز مما يعد مخالفة للقانون، ليأمر رئيس الحي بتحرير محضر مخالفة وتحصيل قيمة الغرامة طبقًا للقانون.





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وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه وعدم الاستخدام المفرط للمياه وحظر إهدارها بكافة صورها وفرض غرامات مالية على المخالفين طبقًا للقانون.





وخلال جولته بشوارع المدينة لاحظ المحافظ وجود إشغالات وتشوينات مقامة بالمخالفة أسفل كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق ليأمر رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.