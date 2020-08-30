بالأسماء.. تكليف 20 نائبا ورئيس قرية لمركز ومدينة كفرالشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (713) بتاريخ 29 اغسطس 2020م، بتكليف وتعديل 20 نائبًا ورئيس قرية لشغل وظيفة نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتضمن كلًا من، " منصور عبد الونيس عبد الجواد، نائب لرئيس المدينة لشئون قرى" محلة القصب، اريمون، كفرالمنشى، الحمراء، صندلا، متبول"، محمد رضا محمد سليمان، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 2" دقلت، الحمراوى، المرابعين،الخدمية، محلة موسى"، محمد صلاح عبد الجليل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 3"المنشة الشرقية، الحلافى، دقميرة، اسحاقة، الشمارقة"، عبد العزيز جمعة عبد العزيز، نائب لرئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، رضا محمود رجب سلامة، نائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات.





كما تضمن القرار تكليف "حازم محمد عبد العزيز سعد"، رئيسًا لقرية محلة القصب، حامد محمد السيد حامد ترك، رئيسًا لقرية أريمون، حاتم مختار عبد الخالق، رئيسًا لقرية الحلافى، علا طاهر محمود لبن، رئيسًا لقرية المنشة الشرقية، ايمن إبراهيم يوسف محمد، رئيسًا لقرية اسحاقة.





كما تضمن عبد الفتاح عطيه إسماعيل احمد، رئيسًا لقرية صندلا، ياسر محى الدين احمد عقبة، رئيسًا لقرية دقميرة، احمد منصور محمد خليفة، رئيسًا لقرية المرابعين، بهاء عبد الجواد السيد على، رئيسًا لقرية الشمارقة، محمد سعيد عبد اللطيف حامد، رئيسًا لقرية متبول، جمال عبد الفتاح على السبع، رئيسًا لقرية الخدمية.





وشمل القرار، حمادة على عبد المجيد الروينى، رئيسًا لقرية دقلت، الصاوى فكية الصاوى مختار، رئيسًا لقرية كفرالمنشى، إبراهيم عبد الحميد على بسيونى، رئيسًا لقرية محلة موسى، رضا فتحى بدراوى إبراهيم، رئيسًا لقرية الحمراوى، محمد ناجى سعد خفاجة، رئيسًا لقرية الحمراء،.





ويأتي هذا بعد الاطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.