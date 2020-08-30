AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. تكليف 20 نائبا ورئيس قرية لمركز ومدينة كفرالشيخ

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:23 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (713) بتاريخ 29 اغسطس 2020م، بتكليف وتعديل 20 نائبًا ورئيس قرية لشغل وظيفة نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتضمن كلًا من، " منصور عبد الونيس عبد الجواد، نائب لرئيس المدينة لشئون قرى" محلة القصب، اريمون، كفرالمنشى، الحمراء، صندلا، متبول"، محمد رضا محمد سليمان، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 2" دقلت، الحمراوى، المرابعين،الخدمية، محلة موسى"، محمد صلاح عبد الجليل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 3"المنشة الشرقية، الحلافى، دقميرة، اسحاقة، الشمارقة"، عبد العزيز جمعة عبد العزيز، نائب لرئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، رضا محمود رجب سلامة، نائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات.

كما تضمن القرار تكليف "حازم محمد عبد العزيز سعد"، رئيسًا لقرية محلة القصب، حامد محمد السيد حامد ترك، رئيسًا لقرية أريمون، حاتم مختار عبد الخالق، رئيسًا لقرية الحلافى، علا طاهر محمود لبن، رئيسًا لقرية المنشة الشرقية، ايمن إبراهيم يوسف محمد، رئيسًا لقرية اسحاقة.

كما تضمن عبد الفتاح عطيه إسماعيل احمد، رئيسًا لقرية صندلا، ياسر محى الدين احمد عقبة، رئيسًا لقرية دقميرة، احمد منصور محمد خليفة، رئيسًا لقرية المرابعين، بهاء عبد الجواد السيد على، رئيسًا لقرية الشمارقة، محمد سعيد عبد اللطيف حامد، رئيسًا لقرية متبول، جمال عبد الفتاح على السبع، رئيسًا لقرية الخدمية.

وشمل القرار، حمادة على عبد المجيد الروينى، رئيسًا لقرية دقلت، الصاوى فكية الصاوى مختار، رئيسًا لقرية كفرالمنشى، إبراهيم عبد الحميد على بسيونى، رئيسًا لقرية محلة موسى، رضا فتحى بدراوى إبراهيم، رئيسًا لقرية الحمراوى، محمد ناجى سعد خفاجة، رئيسًا لقرية الحمراء،. 

ويأتي هذا بعد الاطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب ينجح فى إنهاء إجراءات إنشاء محطتى مياه للشرب بقريتى متبول ودقميرة

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والمكفوفين.. شاهد

ترشيحاتنا

مظاهرات عنيفة في السويد بعد حرق القرآن الكريم.. فيديو

بعد الإفراج عن سيارة ياسمين صبري.. تاريخ نشأة الضرائب وتحصيلها من عصور قبل الميلاد حتى اليوم

ولا في الأحلام.. إبراهيم صاحب الـ 99% بالثانوية العامة من بائع فريسكا إلى منحة بطب الإسكندرية ودعم بعشرات الآلاف

شوبير: بيراميدز يهدد مشاركة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

عن شائعة تفويت مباراة الزمالك .. حلمي طولان: نخوض مبارياتنا بشرف وأمانة

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء

كاش مايوه.. نسرين أمين بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد