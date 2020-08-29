محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتلكات الدولة ، مشددا على ضرورة إزالة المخالفة من المهد، والتعامل مع هذا الملف بكل حزم، ومنع عودة أى أشكال من التعديات مرة أخرى على ممتلكات الدولة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بسرعة الانتهاء من ملف إزالة التعديات والمخالفات ، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لاسترداد الأراضى المتعدي عليها.
كما شدد محافظ بورسعيد خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد ، على القيام بالحملات المكبرة فى كافة الأنحاء للانتهاء والقضاء على كافة التعديات والمخالفات خلال ١٥ يوما، وسرعة إزالة المخالفات بكافة أشكالها .
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بسرعة الانتهاء من ملف إزالة التعديات والمخالفات ، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لاسترداد الأراضى المتعدي عليها.
وطالب بفرض النظام ومنع محاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة ، وفى إطار خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة المحافظات و إقامة المشروعات التنموية والخدمية على أراضى الدولة.