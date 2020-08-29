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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:19 م
محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتلكات الدولة ، مشددا على ضرورة إزالة المخالفة من المهد، والتعامل مع هذا الملف بكل حزم، ومنع عودة أى أشكال من التعديات مرة أخرى على ممتلكات الدولة.

كما شدد محافظ بورسعيد خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد ، على القيام بالحملات المكبرة فى كافة الأنحاء للانتهاء والقضاء على كافة التعديات والمخالفات خلال ١٥ يوما، وسرعة إزالة المخالفات بكافة أشكالها .


يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بسرعة الانتهاء من ملف إزالة التعديات والمخالفات ، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لاسترداد الأراضى المتعدي عليها.

وطالب بفرض النظام ومنع محاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة ، وفى إطار خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة المحافظات و إقامة المشروعات التنموية والخدمية على أراضى الدولة.
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
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