الدفاع المدني السعودي يرفع درجة الاستنفار في أبها بعد تحذير طارئ

شهدت مدينة أبها، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، حالة من الاستنفار الأمني بعد إصدار الدفاع المدني السعودي تحذيرًا عبر منظومة الإنذار المبكر، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة خلال الساعات الأخيرة.



وبحسب ما نقلته رويترز، جاء التحذير في أعقاب هجمات نفذتها جماعة الحوثيين واستهدفت عددًا من المدن والمنشآت في جنوب السعودية، بينها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أسفر عن إصابة 73 شخصًا، وفق السلطات السعودية، فضلًا عن اندلاع حرائق في منشآت للطاقة.



وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الثلاثاء، تفعيل الإنذار المبكر في أبها وجازان ونجران للتحذير من خطر محتمل، قبل أن يؤكد لاحقًا زوال الخطر في المناطق الثلاث.

وأوضحت تقارير إعلامية أن التحذيرات صدرت عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية السكان والمقيمين.



وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد لافت في الهجمات على جنوب المملكة، إذ أفادت رويترز بأن هجمات الحوثيين استهدفت منشآت مرتبطة بالطاقة ومواقع عسكرية، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان ونجران، إلى جانب قاعدة جوية في خميس مشيط.



وفي أحدث تطورات الموقف، أفادت رويترز، الأربعاء، بأن الدفاع المدني السعودي رفع حالة الإنذار في خميس مشيط بعد يوم من الهجمات، فيما لم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن سبب التحذير الجديد. ويعكس ذلك استمرار حالة التأهب في المناطق الجنوبية، مع بقاء احتمالات تجدد الهجمات قائمة في ظل التصعيد المتسارع على الحدود السعودية اليمنية.



وتزامن التصعيد مع ارتفاع المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة وحركة الإمدادات النفطية، بعدما دفعت التطورات الإقليمية أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، في مؤشر على اتساع التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.