ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالحصبة في بنجلاديش إلى أكثر من 1000 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالحصبة في البلاد إلى أكثر من 1000 حالة.

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 1002 حالة وفاة و187 ألفا و484 حالة إصابة بالحصبة بين الأطفال في بنجلاديش التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، وهو ما يجعل تفشي المرض هذا العام هو الأكثر فتكا في البلاد منذ عقود.

بدوره، قال المتحدث باسم المديرية زاهد ريحان إن أكثر من 18 مليون طفل قد تلقوا اللقاح حتى الآن وأن الفرق تعمل على البحث عن الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم.

وقال ريحان "لم نتمكن من تحقيق مناعة القطيع"، مضيفا "لا يمكن القضاء على الحصبة وكان الهدف هو الحد من الإصابات.. وسنواصل تطعيم أطفالنا".

وأوضح أن السيطرة على تفشي المرض تتطلب ما هو أكثر من مجرد التطعيمات، مشيرا إلى ضرورة معالجة سوء التغذية المزمن بين الأطفال؛ وهو عامل يمكن أن يفاقم من تأثير المرض.

يشار إلى أن الحصبة فيروس تنفسي شديد العدوى ينتشر عبر الرذاذ عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو حتى يتنفس، ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وخاصة عند الأطفال دون سن