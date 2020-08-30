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أخبار العالم

فيضانات السودان.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 90 وتدمير آلاف المنازل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:33 م
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 90 قتيلا
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قسم الخارجي
أكدت وزارة الداخلية السودانية مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا خلال فيضانات السودان، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

 نقلت وسائل إعلامية عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم قوله إن الأضرار التي سببتها الفيضانات منذ بدء موسم الخريف بلغت 90 وفاة و44 إصابة، فضلا عن تشريد آلاف الأسر.

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وقال المسؤول السوداني إن الفيضانات أدت إلى انهيار 20.206 منزل انهيارا تاما، بينما انهار جزئياَ 37.248 منزل.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الري السودانية بدء انخفاض مناسيب النيل في الخرطوم عتبارًا من يوم غد الاثنين لتصل إلى 17.40 متر يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تسجل محطة شندي غدًا 18.08 متر.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت هطول أمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 27 و28 و29 أغسطس قد تؤدي لانخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد الاثنين. 
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