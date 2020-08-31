AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحمدى يفسر سبب قلق جماهير الأهلي: الزمالك قادر على حصد الأبطال

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر يعانى من عدم ثبات واستقرار هذه الفترة مقارنة بما يحدث فى ميت عقبة.

وأضاف حسين ياسر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه يتمنى وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، في دوري أبطال إفريقيا لكن المربع الذهبي صعب حاليا.

وأوضح حسين ياسر، أن الزمالك قادر تحقيق لقب البطولة، في حالة الاستمرار على مستواه في المباريات الكبيرة مؤخرا منوها أنه يجب أن يكون هناك تركيز عالي جدا من الزمالك مع نشوة الفوز بالديربي، وضياع الدوري ستكون أسباب لكي يتوج بالبطولة الافريقية.

كما أكد المحمدي ، أن نظره الجماهير تختلف عن نظرة المدرب من خلال أداء الفريق في مباريات الأهلي، فالجمهور اعتاد أن يرى الفريق في أفضل حالاته ويبدأ التوتر عندما ينخفض مستوى الفريق حتى وإن فاز".

وأتم: "الجمهور يحكم بعاطفية لكن في وضع فايلر مع الأهلي، فأرى أن الفريق يسير بشكل غير ثابت ويعاني من عدم الاستمرار مقارنة بالزمالك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب: النحاس رفض عروضا بـ3 أضعاف راتبه .. فيديو

أحد جماهير الأهلي سخر منه.. حتحوت يعلق على دفاع حسين الشحات عن شيكابالا.. فيديو

محمد جودة: غرور الأهلي سبب الهزيمة أمام الزمالك

المحمدي: فترة لعبي لـ الزمالك الأفضل في حياتي

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تأكد غياب طارق حامد.. تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز

قنبلة موقوتة.. معقمات اليدين يخلق جراثيم خارقة ولا يقضي من كورونا

أخبار التوك شو.. مستشار المفتي: الجماعات الإرهابية لا تحب مصر.. مش قد المسئولية.. أحمد موسى يلقن رئيسة مدينة مطوبس درسا على الهواء

بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور

تامر حسني يشعل زفاف ياسر الحريري في الساحل بدويتو اختراع مع محمود العسيلي.. صور

رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الحرم الجامعي يثير المخاوف.. إعادة فتح الجامعات حول العالم قد يشعل موجة ثانية من كورونا

فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل