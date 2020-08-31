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أخبار العالم

رئيس أوروبي يرفض الاعتراف بهزيمته الانتخابية.. وحدث غريب بعد فوز المعارضة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:30 ص
ديوكانوفيتش
ديوكانوفيتش
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قسم الخارجي
أقر رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا نفسه الأقرب للفوز، معلنًا انتظاره للنتائج الرسمية.

وقال ديوكانوفيتش، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الحاكم منذ أكثر من 30 عاما في مقر الحزب : "لا تزال البيانات ترد ولذلك من الصعب حتى الآن الحديث عن الأصوات التي تم الحصول عليها وكذلك عن عدد المقاعد".

أضاف "مع الشركاء التقليديين، لدينا الآن 40 مقعدا، والصراع على الأغلبية في البرلمان مستمر، يجب انتظار النتائج من لجنة الانتخابات".

وأعلن أكبر ائتلاف معارض - "من أجل مستقبل الجبل الأسود"، الليلة الماضية، عن فوزه، ودعا زعيمه زدرافكو كريفوكابيتش إلى تشكيل حكومة خبراء بعد الانتخابات البرلمانية في 30 أغسطس.

وخلال الانتخابات وقع حدث غريب، حيث قام سائق سيارة باقتحام تجمع لمواطنين يحتفلون بفوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في مدينة نيكسيتش.

وأصيب عدة أشخاص بجروح بساحة في نيكسيتش، بعد أن قام السائق  بصدم  الناس ، كما ذكرت إدارة الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا، أحدهم بجروح بالغة

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