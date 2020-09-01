على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة، بمناسبة عيد ميلادها. تهنئة،





تخطف زوجة ماجد المصري الأنظار بأناقتها و جمال إطلالاتها التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تحرص على مواكبة احدث صيحات الموضة و تقوم بأختيار الإطلالات المتناسقة معها و التي تكشف عن جمالها.





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تحرص زوجة ماجد المصري على التنوع وعدم السير على وتيرة في عالم الموضة والأزياء وعلى الرغم من أنها تظهر في بعض الأحيان بأزياء غريبة و غير تقليدية إلا أنها مواكبة للموضة.





تقوم زوجة ماجد المصري بتنسيق الحقائب و الأحذية الأنيقة والمميزة التي تمنحها مظهرا جذابا، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على نظارات الشمس و الإكسسوارات الراقية مما يزيد من أناقتها.