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مرأة

بإطلالة على الموضة .. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:00 ص
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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هاجر هانئ
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

ظهرت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة سوداء ذا أكمام مكشوفة و لا تحمل أى نقوشات أو تطريزات مما زاد من أناقتها.

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وتزينت زوجة ماجد المصري بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة و الجذابة المتناسقة مع ملابسها، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس كبيرة ذات عدسات باللون الأصفر و إطار أسود و ارتدت قبعة خوص مميزة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، واختارت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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