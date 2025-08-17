بعد أيام من البحث.. العثور على جثمان مسن بمنطقة المقابر في المنوفية والتحريات: وفاة طبيعية

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب العثور علي جثمان مسن متوفيا خلف مقابر العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم.

البداية منذ ايام عندما خرج جابر النحته أحد أبناء مدينة شبين الكوم لاستلام علاجه من مستشفي الرمد واختفي منذ ذلك اليوم وساد البحث عنه لعدة أيام ومنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للبحث عنه.

وبعد أيام من البحث عثر علي الجثمان خلف مقابر العزبة الغربية بشبين الكوم واكدت التحريات أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حيث كان يعاني من أمراض مزمنة.

واكد الأهالي، أن صاحب ارض زراعية اكتشف الجثمان خلف المقابر وتم إبلاغ قوات الشرطة.

حيث تم نقل الجثمان الي المستشفي وتبين أن الوفاة طبيعية وتم استدعاء أسرة المتوفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.