مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

شاركت الفنانة مشيرة إسماعيل في ندوة خاصة تناولت مسيرتها الفنية وتجربتها مع الأعمال الاستعراضية والرقص الشعبي، حيث أكدت أنها فنانة وممثلة وليست راقصة، موضحة أنها قدمت أعمالًا متنوعة من بينها الاستعراضية، لكنها ترفض اختزال مشوارها في هذا المجال فقط.





وأعربت إسماعيل عن إعجابها بالفنانة دنيا سمير غانم، معتبرة أنها الأنسب لتقديم الفوازير في الوقت الحالي، نظرًا لامتلاكها موهبة تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض.

وقد لاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أشادوا بتاريخها الفني وأعمالها المميزة التي تركت بصمة واضحة في الدراما المصرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.