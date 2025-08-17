قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
عبدالصمد ماهر

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية في محافظة جنوب سيناء، بسبب تشغيلها بدون ترخيص.

جاء ذلك ضمن حملة تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025، شملت 28 منشأة طبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مع الحرص على حماية حقوق الزوار والمواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة التسعير.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وتهدف الحملة إلى منع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين الذين يتوقعون خدمات علاجية موثوقة وبأسعار معقولة دون مبالغة.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، التي كشفت عن مخالفات في عيادات ملحقة بفنادق مثل الفراعنة ريف، لاجونا فيستا، أورورا أورينتال ريزورت، كورال سي ووتر وورلد، بيراميزا، سلطان جاردنز، شرم بلازا، نوفوتيل، جراند روتانا، وأمواج عيون شرم. وشملت المخالفات عدم الحصول على تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في غالبية هذه العيادات، وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على تحرير محاضر بحق منشآت “الفراعنة ريف” و”أمواج عيون شرم” لوجود أدوية غير مصرح بها، مع توجيه إنذارات لمنشآت أخرى لتصحيح مخالفات مثل عدم الإعلان عن قوائم أسعار معتمدة أو نقص في التجهيزات الفنية اللازمة. وشدد زكي على أن الوزارة تراقب عن كثب أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات العلاجية المقدمة للسائحين، مما يعكس التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الطبية المستدامة.

وأضاف زكي أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات تفتيشية دورية في المحافظات السياحية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزوار، مع التركيز على ضمان شفافية الأسعار وعدالتها لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.

الخدمات الطبية وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية عيادات طبية فنادق وقرى سياحية جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

هالة صدقي

بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. هالة صدقي: the seven dogs نقله نوعيه في تاريخ السينما

أحمد سعد وشقيقه

دويتو على المسرح بين أحمد سعد وشقيقه عمرو في مهرجان مراسي

مريم الجندي

مريم الجندي: لجأت إلى مدرب حركة من أجل حكاية فلاش باك

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد