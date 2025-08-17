قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

أحمد مهدي

 كشفت تحقيقات النيابة في حادث واقعة مطاردة فتيات الواحات، مفاجآت جديدة وذلك وفقا لأقوال المتهم الأول في القضية، الذي قرر بأن الفتيات هم من قاموا بالكسر على سيارته على الطريق.

أقوال المتهم الرئيسي في قضية مطاردة فتيات الواحات

وينشر موقع صدى البلد نص تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر، في القضية المعروفة إعلاميا بحادث مطاردة فتيات الواحات المتهم فيها 4 شباب بمطاردة سيارة يستقلها 3 فتيات على طريق الواحات وتسببوا عقب إغلاق الطريق بالاصدام في سيارة مقطورة الأمر الذى تسبب في إصابتهن بجروح في مختلف أنحاء جسدهن.

حيث أدلى المتهم الأول عبد الرحمن . ج 18 سنة، طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأنكر اشتراكه مع آخرين معلومين بالتعرض للمجنى عليهم كلا من "رنا . ا " و "نزال . ي" وكان ذلك بالطريق العام بأن ارتكبتم أمورا وإيحاءات وتلميحات جنسية، وذلك حول كونكم 4 أشخاص وقمتم بتكرار تلك الأفعال من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليهم.

وتابع المتهم بحادث مطاردة فتيات الواحات اللى حصل ان انا كنت نازل مع مازن متفقين ان احنا هنروح يوم الأربع ندفع فلوس كلية الشرطة وروحنا الصبح على بنزينة شيل اوت اللى في طريق المحور وقولنا هنقعد هناك شوية نشرب قهوة وبعدها نتحرك ولما دخلنا البنزينة، كانت زحمة اوى مكنش في مكان نركن فيه فا راح مازن قافل بعربيه على عربية من العربيات اللى راكنة وقال للناس هناك ان لو حد حب يطلع العربية بتاعتوا هو  قاعد في سيركل كيه وبعدين قعدنا.

وأضاف المتهم بحادث مطاردة فتيات الواحات، بعد 5 دقايق في حد جه من الشباب الى كانت واقفة وقلنا ان هو عايز يطلع من الركنة ساعتها مازن قال خلاص احنا نتحرك للبيت واجيب فلوسي وبعدين نروح كلية الشرطة عشان ندفع الفلوس فا طلعنا ركبنا العربية وبعدها طلعنا لطريق بيت مازن، وخدنا طريق الواحات وكان في عربية بي ام وعربية جيلي وعربية افيو ماشيين جنبنا وكانت كل شوية العربية الافيو عماله ترمى علينا فا حبينا نطلع منها.

استكمل المتهم بواقعة فتيات الواحات مازن طلع قدام كدا وكان في عربية نقل واقفة مازن صحبي طلع منها وسمعنا بعدها صوت عربية بتخبط في العربية النقل وبعدها مشينا روحنا على البيت عشان ناخد الفلوس لكلية الشرطة وقعدنا شوية وبعدها دفعنا الفلوس وعلى الساعة 11 بليل في واحد كلم قريب مازن وقالوا ان هو معاون مباحث قسم ثالث وان هو عايز مازن فا انا روحت معاه عادى وبعدها طلب العربية بتاعة مازن فرجعنا جيبناها وروحنا على القسم وهناك لاقيتهم بيسالو مازن بيقولو مين كان معاك قالهم عبد الرحمن راحوا خادونى وخلونى في القسم وجيت النيابة النهارده وبس دا كل اللى حصل.

مطاردة فتيات الواحات واقعة مطاردة فتيات الواحات الواحات فتيات الواحات مطاردة

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

نوتنجهام

نوتنجهام فورست يكتسح برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

سيف زاهر

الجهاز الفني للزمالك يشيد بـ خوان ألفينا بعد أول مشاركاته أمام المقاولون

تشيلسي

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

