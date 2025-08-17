اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

كشفت تحقيقات النيابة في حادث واقعة مطاردة فتيات الواحات، مفاجآت جديدة وذلك وفقا لأقوال المتهم الأول في القضية، الذي قرر بأن الفتيات هم من قاموا بالكسر على سيارته على الطريق.

أقوال المتهم الرئيسي في قضية مطاردة فتيات الواحات

وينشر موقع صدى البلد نص تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر، في القضية المعروفة إعلاميا بحادث مطاردة فتيات الواحات المتهم فيها 4 شباب بمطاردة سيارة يستقلها 3 فتيات على طريق الواحات وتسببوا عقب إغلاق الطريق بالاصدام في سيارة مقطورة الأمر الذى تسبب في إصابتهن بجروح في مختلف أنحاء جسدهن.

حيث أدلى المتهم الأول عبد الرحمن . ج 18 سنة، طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأنكر اشتراكه مع آخرين معلومين بالتعرض للمجنى عليهم كلا من "رنا . ا " و "نزال . ي" وكان ذلك بالطريق العام بأن ارتكبتم أمورا وإيحاءات وتلميحات جنسية، وذلك حول كونكم 4 أشخاص وقمتم بتكرار تلك الأفعال من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليهم.

وتابع المتهم بحادث مطاردة فتيات الواحات اللى حصل ان انا كنت نازل مع مازن متفقين ان احنا هنروح يوم الأربع ندفع فلوس كلية الشرطة وروحنا الصبح على بنزينة شيل اوت اللى في طريق المحور وقولنا هنقعد هناك شوية نشرب قهوة وبعدها نتحرك ولما دخلنا البنزينة، كانت زحمة اوى مكنش في مكان نركن فيه فا راح مازن قافل بعربيه على عربية من العربيات اللى راكنة وقال للناس هناك ان لو حد حب يطلع العربية بتاعتوا هو قاعد في سيركل كيه وبعدين قعدنا.

وأضاف المتهم بحادث مطاردة فتيات الواحات، بعد 5 دقايق في حد جه من الشباب الى كانت واقفة وقلنا ان هو عايز يطلع من الركنة ساعتها مازن قال خلاص احنا نتحرك للبيت واجيب فلوسي وبعدين نروح كلية الشرطة عشان ندفع الفلوس فا طلعنا ركبنا العربية وبعدها طلعنا لطريق بيت مازن، وخدنا طريق الواحات وكان في عربية بي ام وعربية جيلي وعربية افيو ماشيين جنبنا وكانت كل شوية العربية الافيو عماله ترمى علينا فا حبينا نطلع منها.

استكمل المتهم بواقعة فتيات الواحات مازن طلع قدام كدا وكان في عربية نقل واقفة مازن صحبي طلع منها وسمعنا بعدها صوت عربية بتخبط في العربية النقل وبعدها مشينا روحنا على البيت عشان ناخد الفلوس لكلية الشرطة وقعدنا شوية وبعدها دفعنا الفلوس وعلى الساعة 11 بليل في واحد كلم قريب مازن وقالوا ان هو معاون مباحث قسم ثالث وان هو عايز مازن فا انا روحت معاه عادى وبعدها طلب العربية بتاعة مازن فرجعنا جيبناها وروحنا على القسم وهناك لاقيتهم بيسالو مازن بيقولو مين كان معاك قالهم عبد الرحمن راحوا خادونى وخلونى في القسم وجيت النيابة النهارده وبس دا كل اللى حصل.