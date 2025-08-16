محاولة خطف | صدمة في حادث مطاردة فتيات الواحات

كشف يوسف زكريا، والد نزال إحدى ضحايا حادث طريق الواحات، معلومات وتفاصيل عن الواقعة.

وقال يوسف زكريا، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، :" ما حدث تسبب في صدمة كبيرة للفتيات ولعائلته، لافتاً إلى أن آثار الصدمة النفسية والاجتماعية لا تقل عن الإصابات الجسدية، وأن التعامل مع الموضوع يحتاج لتفهّم ودعم نفسي كبير.".

وتابع :" الحادثة تُعد "جريمة مكتملة الأركان"، مؤكداً أن ابنته وزميلتها نجين بأعجوبة من محاولة خطف كانت محكومة بعنف شديد من قبل مجموعة من الشباب الذين طاردوهن على الطريق.

وأكد أن المتهمين لم يتواصلوا مع العائلات حتى الآن، مشدداً على عدم إمكانية التنازل عن القضية أو المحضر القانوني، مردفًا: «هتنازل عن سمعة بنت، لو شوفتي التعليقات حول ملابس البنات، أو البنات خارجين الساعة كام، دا كلام غريب، مش هتنازل عن حاجة، وكلام الناس في الوقت دا غريب جدًا».

وأشار والد نزال إلى أن الحادثة لم تتعلق بالملابس أو التصرّف، بل كانت محاولة خطف مروعة، قائلاً: "المهم أن تعيش الفتيات حياتهن بحرية وأمان، وأن يكون الشارع آمناً للجميع".

وأضاف أن المجتمع يجب أن يحافظ على سلامة الفتيات من أي تهديد أو مضايقة، مشيراً إلى أن اللباس لم يكن أبداً معياراً للأخلاق أو التربية.

وتابع: «إحنا من عائلة محترمة، وبنت في آخر سنة في الكلية، وصاحبتها كلية ألسن، أنا راجل صحفي قديم، وزوجتي شغالة في الإذاعة والتلفزيون، إحنا مش قليلين، ولكن استفزاز تعليقات الناس خلتني اطلع اتكلم، ومضايق من ردود الأفعال، انا زعلان على المجتمع بتاعنا اللي وصل للمستوى دا من الفكر، تجاه المرأة».